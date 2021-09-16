Чебоксары, 16 сентября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Чебоксарах выясняют обстоятельства наезда на пешехода в центре города. Подозреваемый после происшествия врезался в остановочный павильон, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

21.мвд.рф ДТП в Чебоксарах

ДТП произошло 15 сентября около 23:45 в Чебоксарах по улице Гагарина. По предварительным данным, водитель ВАЗ-21 120 сбил мужчину, который переходил дорогу на зелёный свет.

«Предполагаемый виновник ДТП, который после наезда врезался в остановочный павильон, был освидетельствован, установлено состояние алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

Пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали, его личность устанавливается.

В полиции отмечают, что подозреваемый был лишён водительских прав летом 2020 года. Машину поместили на спецстоянку.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября 2021 года в Чувашии грузовая машина вылетела с моста через реку, водитель погиб.

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