Уфа, 16 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. 316 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Министерство здравоохранения Пензенской области Вакцинация

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Сообщается, что всего в регионе выявили 61 930 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 54 387 человек, в том числе 307 победили вирус за прошедшие 24 часа.

Отмечается, что в республике за сутки констатировали смерть 15 пациентов с COVID-19, всего в регионе скончались 1357 таких пациентов. Прививки от COVID-19 в республике получили 1 231 652 человека, завершили вакцинацию 1 114 626 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 15 сентября в Башкирии за сутки выявили 312 носителей коронавируса.