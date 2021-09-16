Екатеринбург, 16 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. На автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Свердловской области произошло ДТП, пострадали пятеро человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

ДТП

Авария случилась поздним вечером 15 сентября. «Водитель автобуса «Неоплан» при совершении обгона допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем «КАМАЗ» с полуприцепом», — уточнили в надзорном ведомстве.

Пострадали пятеро человек, из них четверо — пассажиры автобуса, пятый — водитель «Неоплана». Автобус перевозил работников одного из уральских предприятий.

Прокуратура начала проверку по факту происшествия. Полицейские проводят административное расследование, его ход взят на контроль надзорным ведомством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге провалился под землю автомобиль «Яндекс.Такси». По информации ГИБДД, таксист заснул за рулём.