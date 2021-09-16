Лима, 16 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Представительница Конгресса Перу от объединения Avanza País Норма Ярроу разделась во время виртуального заседания комитета по децентрализации. Об этом сообщает Prensa Latina.

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Согласно опубликованным в СМИ видеокадрам, во время заседания комитета Конгресса по децентрализации в Zoom Ярроу, забыв выключить видеокамеру, разделась и начала принимать душ.

Само заседание продолжилось, несмотря на конфуз.