Ярославль, 16 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Ярославле виновников вырубки деревьев на территории памятника природы «Воздвиженский бор» оштрафовали на 300 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Ярославскую природоохранную прокуратуру.

Yarnews.net Траншея в Воздвиженском бору

Скандал с вырубкой произошёл в начале июля 2021 года, тревогу забили местные жители. Как ранее сообщало ИА REGNUM, неизвестные вырубили просеку и раскопали траншею на территории Воздвиженского бора в Заволжском районе Ярославля. Позднее стало известно, что деревья вырубались ради того, чтобы достать недействующую стальную трубу.

«Установлено, что в границах памятника природы проводились работы по изъятию старых водопроводных труб с целью последующей из замены. Однако организацией, осуществляющей их эксплуатацию, материалы в целях выделения зоны ограниченного хозяйственного использования особо охраняемой природной территории в уполномоченный орган не направлялись. Руководителю организации внесено представление. В отношении юридического лица прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 8.39 КоАП РФ», — сообщили в Ярославской природоохранной прокуратуре.

На основании представленных материалов областной департамент природопользования и охраны окружающей среды оштрафовал виновников на 300 тысяч рублей. Так же Росприроднадзор вручил фирме-производителю работ претензию на восстановление вреда, причиненного окружающей среде.