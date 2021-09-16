Москва, , 11:39 — REGNUM Доклад Европарламента является примером попытки вмешательства в российский избирательный процесс. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Европарламент Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы видим ярчайший пример попытки вмешательства в российский избирательный процесс со стороны крупнейшей межпарламентской организации. Сожалею, но подобная линия евродепутатов подрывает перспективы разморозки диалога с новым созывом Государственной думы, который был свёрнут отнюдь не по российской инициативе», — заявил Слуцкий.

Европарламент продолжает действовать в русофобской парадигме, невзирая даже на элементарные временные факторы, отметил парламентарий.

Остальные тезисы принятого документа вообще противоречат здравому смыслу, ни доказательств, ни конструктива, одно лишь кликушество с высоких парламентских трибун, констатировал глава комитета Госдумы.

Он напомнил, что резолюция Европарламента носит рекомендательный характер и выразил надежду на здравомыслие европейских властей, которые не раз уже игнорировали одиозные призывы Европарламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на пленарной сессии в Страсбурге евродепутаты утвердили доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза о пересмотре отношений с Россией и готовности не признавать итоги выборов в Госдуму. За проголосовали 494 депутата, против — 103, 72 человека воздержались.

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