Москва, 16 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Доклад Европарламента является примером попытки вмешательства в российский избирательный процесс. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

«Мы видим ярчайший пример попытки вмешательства в российский избирательный процесс со стороны крупнейшей межпарламентской организации. Сожалею, но подобная линия евродепутатов подрывает перспективы разморозки диалога с новым созывом Государственной думы, который был свёрнут отнюдь не по российской инициативе», — заявил Слуцкий.

Европарламент продолжает действовать в русофобской парадигме, невзирая даже на элементарные временные факторы, отметил парламентарий.

Остальные тезисы принятого документа вообще противоречат здравому смыслу, ни доказательств, ни конструктива, одно лишь кликушество с высоких парламентских трибун, констатировал глава комитета Госдумы.

Он напомнил, что резолюция Европарламента носит рекомендательный характер и выразил надежду на здравомыслие европейских властей, которые не раз уже игнорировали одиозные призывы Европарламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на пленарной сессии в Страсбурге евродепутаты утвердили доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза о пересмотре отношений с Россией и готовности не признавать итоги выборов в Госдуму. За проголосовали 494 депутата, против — 103, 72 человека воздержались.

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