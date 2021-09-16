Москва, 16 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Китае наблюдается временное снижение стимулов к наращиванию импорта нефти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил директор Центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов. Так он прокомментировал информацию о том, что в 2021 году Китай уменьшил импорт нефти.

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«С 12 июня в Китае вводится дополнительный налог для трех категорий нефтепродуктов: легкого газойля, ароматических углеводородов и разбавленного битума, — рассказал Салихов. — Новый налог сделает импорт этих продуктов менее выгодным по сравнению с производством внутри страны. Помимо этого, несколько месяцев назад правительство запросило у национальных компаний отчет об использовании импортной нефти. На эти компании не распространяются квоты на импорт нефти, но они регулярно продают импортную нефть независимым НПЗ, для которых установлены квоты. В апреле правительство уже запретило PetroChina продавать квоты на импорт независимым НПЗ. С 2014 года государство в рамках либерализации нефтепереработки начало выдавать независимым НПЗ квоты на импорт нефти».

По его словам, дополнительный налог призван уменьшить влияние независимых импортеров и помочь государственным компаниям.

«Текущий переходный период частично снижает стимулы к наращиванию импорта», — подытожил Салихов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году власти КНР смогли воспользоваться низкими ценами на нефть и нарастили ее запасы в своих хранилищах.