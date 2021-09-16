Москва, 16 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Москве с начала 2021 года решены проблемы 3195 обманутых дольщиков. Они восстановлены в правах и получат новые квартиры, сообщили в Стройкомплексее.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Митинг обманутых дольщиков

Достроены 22 корпуса в проблемных жилых комплексах. Готовятся к передаче дольщикам 25 домов. Всего с 2011 года в Москве решены проблемы более 22,5 тыс. обманутых дольщиков. Решить проблемы всех пострадавших дольщиков планируется в 2023 году.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, Москва предпринимает все меры для восстановления прав дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2020 году установлен рекорд по вводу жилья для обманутых дольщиков — введено в эксплуатацию 33 проблемных дома.

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