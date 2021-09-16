Кишинёв, 16 сентября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду приняла прибывшего в Кишинёв главу МИД Словакии Ивана Корчока. Об этом сообщает пресс-служба главы молдавского государства.

Gov.md Майя Санду

«Мы пришли к соглашению о необходимости активизации политических, экономических и культурных отношений между нашими странами», — сообщила пресс-службе Санду после переговоров.

Сообщается, что президент Молдавии поблагодарила Словакию за поддержку в политической сфере и в развитии республики. Также Санду отметила помощью Братиславы в борьбе с пандемией: была оказана финансовая поддержка молдавским больницам.

Стоит отметить, что на этой неделе Словакия передала Молдавии 10 тыс. тестов на коронавирус.