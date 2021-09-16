Пермь, 16 сентября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Пермском крае полиция задержала группу наркоторговцев, которые орудовали в Прикамье, Удмуртии, Кировской и Омской областях, Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщает пресс-службе УМВД по региону.

59.мвд.рф Стоп-кадр: изъятие наркотика

По данным ведомства, в состав преступной группы входили 22 человека возрасте от 19 до 20 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»). Помимо участия в преступном сообществе наркоторговцам инкриминируют десятки эпизодов сбыта в значительном, крупном и особо крупном размерах.

Фигуранты работали закладчиками наркотиков, кладовщиками, фасовщиками, межрегиональными курьерами. Перед «трудоустройством» их подробно инструктировали о мерах безопасности — методах шифрования и конспирации переписки, переводе криптовалюты в рубли.

У силовиков ушло полгода, чтобы изобличить злоумышленников. Во время обысков по месту жительства задержанных членов группы, оборудованных тайников и личных досмотров правоохранители изъяли 5,5 кг синтетических наркотиков.

В отношении фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.