Белград, 16 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Знаменитый сербский баскетбольный тренер Душан Ивкович умер в возрасте 77 лет. Об этом 16 сентября рассказал президент клуба «Раднички» Горан Калинич, сообщает SportKlub.

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«В 6:50 Душан скончался в больнице Белграда из-за попадания воды в лёгкие», — сказал Калинич.

Ивкович считается одним из самых успешных европейских тренеров. Он дважды выигрывал Евролигу с греческим «Олимпиакосом» в 1997 и 2012 годах.

С 1987 по 1995 год Ивкович тренировал мужскую сборную Югославии по баскетболу. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира в 1990 году и трижды стала чемпионом Европы — в 1989, 1991 и 1995 годах.

В России Ивкович тренировал московские ЦСКА (2002−2005) и «Динамо» (2005−2007). ЦСКА под его руководством трижды стал чемпионом России и один раз выиграл Кубок России. С «Динамо» он выигрывал Кубок УЛЕБ.

В 2016 году Ивкович завершил тренерскую карьеру.