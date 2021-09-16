Ташкент, 16 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Генпрокуратура Узбекистана 16 сентября возбудила уголовное дело по факту вырубки более тысячи деревьев на территории международного курорта «Амирсой», который расположен в Ташкентской области. Об этом передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вырубка леса

По словам источника, уголовное дело возбуждено по факту вырубки 700 деревьев, однако, по предварительным данным, деревьев вырублено 1045 единиц.

По последним данным, деревья, в основном хвойных пород, возраст которых насчитывает более 100 лет и выше, вырублены на днях в целях высвобождения территории для строительства курортной инфраструктуры.