Москва, 16 сентября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В 2020 году власти КНР смогли воспользоваться низкими ценами на нефть и нарастили ее запасы в своих хранилищах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил директор Центра экономической экспертизы ВШЭ Марсель Салихов. Так он прокомментировал информацию о том, что Китай в 2021 году снизил импорт нефти.

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«Текущее снижение импорта связано с единовременными факторами. Один из них заключается в том, что в 2020 году Китай воспользовался низкими ценами и дополнительно закупал нефть в стратегические резервы, и это создавало дополнительный спрос. В 2021 году при высоких ценах Китай сократил закупки. Совокупные мощности уже действующих хранилищ нефти в стране оцениваются в 920 млн баррелей, или 125 млн тонн», — сказал Салихов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в ближайшие годы Китай будет только наращивать спрос на углеводороды.