Иркутск, 17 сентября, 2021, 03:00 — ИА Регнум. Жители Иркутской области с 17 по 19 сентября приступили к выборам не только депутатов Госдумы РФ. В регионе на эти дни назначены 92 кампании: довыборы в Заксобрание (округа №2 и 3) и 90 муниципальных кампаний (самые крупные кампании: выборы мэров Балаганского, Ольхонского, Тайшетского районов, города Зимы, депутатов думы Катангского района). Все 45 территориальных комиссий и 1919 участковых комиссий уже работают, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kaluga.izbirkom.ru На выборах

Численность избирателей на территории Иркутской области по состоянию на 1 июля 2021 года составляет 1848 932 человека.

На выборах в Государственную Думу по четырем одномандатным округам, образованным на территории Иркутской области, зарегистрированы 39 кандидатов. В бюллетень по федеральному округу включены списки кандидатов от 14 партий.

По механизму «Мобильный избиратель» в регионе подано порядка 45 тысяч заявлений. Граждане, подавшие такие заявления, смогут проголосовать на участке по месту пребывания на выборах депутатов Госдумы.

Напомним, что в 2016 году на избирательные участки пришли в Приангарье более 630 тыс. человек, явка составила 33,71%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации с 17 по 20 сентября силы и средства территориального Главного управления МЧС России и его структурных подразделений переходят на усиленный режим работы.

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