Киев, 16 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Представленный правительством Украины госбюджет на 2022 год — это «стоп-кран развития экономики», заявил в эфире украинского телевидения экс-премьер страны Владимир Гройсман (занимал пост при президентстве Петра Порошенко).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

Гройсман отметил, что основным источником доходов бюджета-2022 определен налог на добавленную стоимость, который увеличивается на 72,5 млрд грн.

«Это мы с вами заплатим эти деньги из-за инфляции и роста цен. Далее — налог на доходы физических лиц. Это мы заплатим! Это ложится бременем на каждого через механизмы повышения налогов. Они хотят забрать все, что есть у людей», — заявил бывший глава правительства.

По оценке Гройсмана, это бюджет централизации, поскольку Киев забирает средства у местных бюджетов, у общин.

«Это антисоциальный бюджет, в нем нет людей, которые нуждаются в поддержке», — резюмировал политик.

ИА REGNUM напоминает, что правительство Украины на заседании 15 сентября утвердило предварительный проект закона о государственном бюджете на 2022 год. Также министр финансов Сергей Марченконазвал основные параметры документа.