Женева, Швейцария, 16 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Процесс одобрения российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) приостановлен. Об этом в ходе брифинга заявил помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения Жарбас Барбоса.

(сс) Maryam Kamyab. mehrnews.com «Спутник V» в Иране

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«Процесс составления списка экстренного использования «Спутник V» был приостановлен, потому что во время инспекции одного из заводов, где производится вакцина, было обнаружено, что предприятие не соответствует новой практике производства», — пояснил Барбоса.

Представитель ВОЗ добавил, что производителю «необходимо принять это к сведению, внести необходимые изменения и быть готовым к новым проверкам».

«ВОЗ ждёт, когда производитель сообщит о том, что их завод соответствует требованиям», — цитирует The Moscow Times Барбосу.

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Напомним, заявка на одобрение российской вакцины «Спутник V» была подана в ВОЗ в конце января 2021 года. В начале марта Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у ЕМА нет достаточного количества убедительных данных для одобрения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».