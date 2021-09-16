Обнинск, Калужская область, 16 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Обнинским городским судом вынесен приговор 43-летнему местному жителю за разбой и вымогательство, сообщили 16 сентября корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Prokuror-kaluga.ru Осуждён за вымогательство

В декабре 2020 года подсудимый, придя домой, обнаружил свою жену в компании с незнакомым ему мужчиной. Он подошел к незнакомцу, и, угрожая ножом, потребовал отдать кошелек с деньгами и документы. Когда потерпевший ответил отказом, ревнивый муж избил мужчину и, удерживая в руках нож, достал из одежды кошелёк с деньгами в сумме 34 тыс. рублей и документы, а потом потребовал в течение трех дней заплатить ему ещё 300 тысяч рублей.

Государственным обвинителем представлены суду достаточные доказательства вины подсудимого, на основании которых ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима.