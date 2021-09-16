Джакарта, 16 сентября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Совместная поисково-спасательная группа обнаружила «чёрный ящик» самолета Rimbun Air, потерпевшего крушение в провинции Папуа, сообщает CNN Indonesia.

albert22278 Самолет

В Индонезии приняли решение не эвакуировать весь самолет, а забрать лишь «чёрный ящик» и другие детали, необходимые для установления причины крушения.

Спасатели также эвакуировали тела трех погибших граждан. Эвакуация прошла гладко и безопасно. Тела погибших доставят в их родные города.

Как сообщало ИА REGNUM, трое членов экипажа самолета Rimbun Air погибли при крушении грузового самолета в индонезийской провинции Папуа.