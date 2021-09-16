Санкт-Петербург, 16 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Следственный комитет заинтересовался избиением пенсионерки-инвалида водителем социального такси в Санкт-Петербурге. В его действиях следователи усматривают оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Пенсионерка

Ранее ИА REGNUM сообщало, что днем 15 сентября у городской поликлиники №38 в центре Петербурга 50-летний водитель социального такси избил 70-пассажирку. После того как за женщину заступились очевидцы, он также напал на одного из них. В результате полиции было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу по данному факту организована и проводится доследственная проверка в части оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — рассказали в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.