Курск, 16 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Курская область вошла в число российских регионов, где будет реализована программа модернизации общественного транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM С комфортом в трамвае

Единая комплексная программа по модернизации пассажирского транспорта общего пользования в субъектах РФ реализуется госкорпорацией «ВЭБ.РФ» при поддержке Минтранса и Минфина России. Проект подразумевает строительство и реконструкцию более тысячи километров трамвайных путей, обновление более двух тысяч трамваев, более 500 электробусов. Общий объем инвестиций составляет около 350 млрд рублей.

Проект направлен в том числе на развитие городского электрического транспорта. Заявка Курской области включает ремонт и восстановление инфраструктуры и обновление подвижного состава электротранспорта. Вопрос о выделении финансирования пока решается.

Также проект будут реализовать в Алтайском, Красноярском, Пермском и Приморском краях, Башкирии, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Челябинской областях.