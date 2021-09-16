Лондон, 16 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Цена на газ в Европе продолжает снижаться после рекордных значений, зафиксированных накануне. Тысяча кубометров газа стоит около $770, следует из данных торгов 16 сентября на лондонской бирже ICE.

ИА REGNUM Цены

Октябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах торгуется у отметки в $771 за 1 тыс. кубометров. Это соответствует €63,2 за МВт⋅ч с учётом обменного курса евро к доллару.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября стоимость газа подскочила до рекордного значения — $970 за 1 тыс. кубометров. К закрытию торгов газ подешевел примерно до $800 за тот же объём.

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