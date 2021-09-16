Ростов-на-Дону, 16 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону появится дубовая аллея. Небольшой сквер высадят в микрорайоне Левенцовский, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Петр Кончаловский. Абрамцево. Дубовая роща. 1920

50 деревьев предполагается высадить в осенний День древонасаждения. Посадки на Дону стартуют 16 октября и продлятся до 15 декабря. В этот период в микрорайоне Левенцовский появятся голубые ели и другие зелёные насаждения.

В осенний период в Ростове-на-Дону планируется посадить 9 тыс. саженцев деревьев и почти 100 тыс. тюльпанов.