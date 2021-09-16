* запрещённая в России организация

Ташкент, 16 сентября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Органами правопорядка в Ташкенте задержаны 10 человек, которые подозреваются в причастии к деятельности международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Keith Allison Арест

В сообщении отмечается, что среди задержанных есть лица, которые уже ранее привлекались к ответственности за пропаганду идей этой террористической организации.

В местах проживания и мобильных телефонах задержанных обнаружены материалы экстремистского содержания, сообщает ведомство.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, начато следствие.

«Хизб ут-Тахрир"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.