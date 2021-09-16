Цюрих, Швейцария, 16 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 16 сентября сообщается на сайте организации.

Marcello Casal Jr Штаб-квартира ФИФА в Цюрихе

Сборная России переместилась с 41-го на 37-е место, в активе команды 1475 очков.

Лидером рейтинга является сборная Бельгии (1832 очка). На второй строчке идёт команда Бразилии (1811). На третье место поднялась сборная Англии (1755). В пятёрку вошли команды Франции (1754) и Италии (1735).

Напомним, в сентябре сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0).