Казань, 16 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Жители столицы Татарии после прохождения процедуры голосования в дни выборов получат браслеты с надписью «Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!». Для их обладателей подготовлена насыщенная развлекательная программа, сообщает городская администрация.

Tatarstan.ru На избирательном участке. Татария

Так, 17 сентября проголосовавшие горожане смогут бесплатно посмотреть на парковке у центра семьи «Казан» фильм «Девятаев». Сеансы запланированы на 19:00 и 21:00.

В субботу, 18 сентября для креативной молодежи пройдет фестиваль на улице Профсоюзной.

19 сентября проголосовавшие жители смогут посмотреть выступления Олега Газманова, группы Uma2rman, Филатов и Karas, рэпера Мот и звезд татарской эстрады у стадиона «Ак Барс Арена.

Кроме того, для пассажиров проезд в общественном транспорте с 17 по 19 сентября при предъявлении браслета будет бесплатным.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии учебный процесс в школах в период проведения парламентских выборов будет осуществляться в обычном режиме.

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