Краснодар, 16 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Церемония прощания с Героем России, бывшим полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе Виктором Казанцевым 16 сентября в Краснодаре.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Виктор Казанцев

Прощание с Виктором Казанцевым проходит в эти минуты в Екатерининском кафедральном соборе Краснодара. Известно, что похоронят Казанцева также в Краснодаре.

Как сообщало ИА REGNUM, генерал экс-полпред президента России в ЮФО Виктор Казанцев скончался в Краснодаре на 76-м году жизни 14 сентября.