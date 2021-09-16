Ставрополь, 16 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В Ставрополе создан первый торгово-выставочный комплекс для продажи товаров местных производителей. В нем представили свою продукцию 22 предприятия. При этом для жителей края появилась возможность приобрести товары с минимальной наценкой, сообщили 16 сентября в пресс-службе комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

Антон Привальский ИА Красная Весна . Овощи на рынке

На прилавках нового комплекса были представлены более 500 наименований продукции, в том числе колбасы и мясная продукция, хлебобулочные и макаронные изделия, товары из молока, масло, напитки и многое другое.

По словам руководителя комитета Дениса Полюбина, «такую свежую, качественную, натуральную продукцию не найти в торговых сетях».

«У нас в крае более 500 магазинов фирменной торговли, и они могут в полной мере составлять конкуренцию торговым сетям. Мы подписываем с предприятиями соглашения о том, чтобы на полках в их собственной розничной торговой сети присутствовало не менее 70% именно ставропольской продукции», — заявил в ходе торжественной церемонии открытия глава комитета.