Ростов-на-Дону, 16 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону продолжается борьба за участок земли в парке имени Горького, на котором ранее располагался кинотеатр «Россия». Не исключено, что земля будет изъята у собственника за долги и выставлена на продажу.

Пикетчики у кинотеатра

К киноконцертному комплексу «Русь», который владеет участком земли, подан иск от Федеральной службы судебных приставов. Речь идёт о взыскании участка земли, так как компания задолжала городскому департаменту имущественно-земельных отношений 2 млн рублей, пишет портал donnews.ru. На счетах компании средств нет. Место под кинотеатром «Россия» предполагается выставить на продажу.

ИА REGNUM напоминает, что на месте исторического кинотеатра «Россия» у входа в парк имени Горького должна была появиться гостиница. В суде отстоять земельный участок властям не удалось.