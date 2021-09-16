Уфа, 16 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Водителя автомобиля, который сбил семилетнего ребенка, разыскивают в Уфе. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

(сс) rawpixel Травма

Сообщается, что вечером 15 сентября неустановленный автомобиль ехал по бульвару Тухвата Янаби. Около дома №22, поворачивая на бульвар Баландина, автомашина наехала на семилетнего мальчика, который со своей 11-летней сестрой переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

«В результате наезда ребенок получил травму ноги, после оказания медицинской помощи отпущен», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что водитель покинул место происшествия. По предварительной информации, наехавшая на ребенка автомашина была черного цвета марки «Toyota Camry».

«Всех, кто стал очевидцем, просим вас не оставаться равнодушными и оказать помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего и позвонить по телефонам: 237−02−02, 237−84−80, 8937−365−1536. Конфиденциальность гарантируется!» — сообщает пресс-служба.