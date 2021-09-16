Ярославль, 16 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Подготовкой обоснования инвестиций и финансовым аудитом строительства Карабулинской развязки и третьего моста через Волгу в Ярославле займется акционерное общество по проектированию строительства мостов «Институт Гипростроймост», зарегистрированное в Москве. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал государственных закупок.

City-yaroslavl.ru Старый эскиз развязки на Московском проспекте

Конкурс на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита по объекту «Реконструкция Московского проспекта со строительством транспортных развязок и мостового перехода через р. Волгу в составе обхода центральной части города Ярославля» был объявлен, а августе 2021 года. Объем работ был оценен правительством в 258,5 миллиона рублей.

В конкурсе приняли участие 4 организации — «Гипростроймост» из Москвы, «Гипростроймост-Санкт-Петербург», ООО «Интермост» (Москва) и институт «Стройпроект» (Санкт-Петербург). Победителем конкурса признано АО по проектированию строительства мостов «Институт Гипростроймост», зарегистрированное в Москве. Подрядчик готов выполнить работы по аудитуна 20 процентов дешевле от заявленной максимальной цены. Стоимость работ по госконтракту составит 206 миллионов 770 тысяч рублей.