Париж, 16 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Дилеры британской компании Lexmoto в Евросоюзе приступили к реализации макси-скутера Pegasus 300. Об этом сообщается на сайте компании.

Lexmoto Lexmoto Pegasus 300

Мотоцикл соответствует стандарту A2, однако имеет внушительные размеры и стиль, ориентированный на высокую производительность.

Первым внешним рынком для новинки станет Франция. Скутер оснащён USB-разъёмом и объёмным хранилищем под креслом. Также производители укомплектовали скутер светодиодной оптикой, длинным и удобным седлом и большим лобовым стеклом.

В движение скутер приводит одноцилиндровый мотор, соответствующий стандарту Евро 5. Двигатель имеет жидкостное охлаждение. Объём силового агрегата равен 276 куб. см., а производительность — 26 л. с.

Стоит скутер 4600 евро (около 393 250 тыс. рублей).

Напомним, китайский производитель байков CFMoto готовит к премьере спортивный байк 250SR-R. Данный мотоцикл получил более лёгкое шасси и лучшую подвеску, чем у предшественника.

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