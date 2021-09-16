Ташкент, 16 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о внесении дополнений и изменений в налоговый кодекс, предусматривающие освобождение электромобилей от автомобильных сборов. Об этом сообщает Газета.уз.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«В январе-июле в Узбекистан было завезено 432 электромобиля — это в 2,3 раза больше, чем суммарно за предыдущие три года. Их в основном завозят из Китая», — сообщает издание.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, импорт автомобилей с электрическими двигателями в Узбекистан также освобожден от таможенных платежей, кроме НДС в размере 15% и сбора за таможенное оформление в размере 0,2% от таможенной стоимости автомобиля.