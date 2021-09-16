Сыктывкар, 16 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Коми УФАС возбудило дело из-за распространения рекламы банка «Тинькофф». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, с жалобой на рекламный звонок обратился местный житель.

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«Как указал заявитель, своего согласия на получение рекламы он не давал. Из представленной заявителем аудиозаписи разговора усматривается, что рассматриваемая реклама распространена в отсутствие предварительного согласия абонента на получение указанной рекламы», — сообщили в УФАС.

Антимонопольное ведомство установило, что рекламораспространителем выступила фирма из Краснодара. В отношении нее возбуждено дело по признакам нарушения рекламного законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Банке России назвали пять примет звонка телефонного мошенника.