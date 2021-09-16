Душанбе, 16 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) через месяц проведет на границе Таджикистана и Афганистана несколько масштабных военных учений. Об этом 16 сентября сообщил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе.

Официальная публикация Станислав Зась

«Организацией были проработаны практические коллективные меры, призванные обеспечить безопасность Таджикистана в случае обострения пограничной ситуации. С этой же целью через месяц вблизи таджикско-афганской границы пройдет серия масштабных учений коллективных сил ОДКБ», — сказал он.

Также генсек ОДКБ уточнил, что это будут учения сил и средств разведки «Поиск», учения сил и средств материально-технического обеспечения «Эшелон», наиболее крупные в этом году учения организации «Взаимодействие», а также учения «Кобальт». При этом Зась добавил, что все названные манёвры пройдут по единому замыслу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в столице Таджикистана 16 сентября началось заседание глав государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности.