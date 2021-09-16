Душанбе, 16 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Механизм действий на случай нападения одного государства ОДКБ на другое предложил разработать президент Киргизии Садыр Жапаров. Об этом он заявил 16 сентября на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе.

Gov.kg Садыр Жапаров

По информации пресс-службы киргизского президента, Жапаров призвал учесть ситуацию в регионе и выступил с рядом инициатив. Одна из них — «выработка механизмов оперативного реагирования и принятия решений в рамках организации в случае вооруженной агрессии одного государства-члена в отношении другого государства — члена ОДКБ».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Душанбе руководители стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОКДБ), обсуждают обстановку в Афганистане. Вывод иностранного контингента из этой страны кардинально изменил международную ситуацию для стран ОДКБ, заявил президент РФ Владимир Путин. Он призвал участников объединения проявить координацию и сплочённость.

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