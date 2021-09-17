Хабаровск, , 01:01 — REGNUM В Хабаровском крае 17 сентября в 08:00 по местному времени (01:00 мск) открылись 807 избирательных участков, из них 31 — на судах.

Хабаровский край Andshel

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Жители региона в течение трёх дней будут выбирать депутатов Государственной думы РФ, губернатора Хабаровского края (досрочно), а также состоятся дополнительные выборы депутата Законодательной думы края седьмого созыва по Транспортному одномандатному избирательному округу №6.

Численность избирателей в Хабаровском крае составляет 967 297 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане 16 сентября открылся Центр общественного видеонаблюдения за выборами, куда будут поступать данные практически со всех избирательных участков Магаданской области.