Рязань, 16 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. С начала 2021 года в теплицах сельхозпредприятий Рязанской области собрано 7,5 тысячи тонн овощей закрытого грунта, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Теплица

Промпроизводители получили 4,2 тысячи тонн огурцов, 3,3 тысячи тонн томатов. Ещё 4,5 тонны составил урожай баклажанов, сладкого перца, салатов и томатов черри. В целом, объём произведённой продукции на 15 сентября соответствуют уровню 2020 года.

По итогам 2020 года рязанские сельхозпредприятия собрали рекордные 11,1 тысячи тонны тепличных овощей.