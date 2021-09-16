В Омской области за сутки выявили почти 400 носителей коронавируса
Омск, 16 сентября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждён 371 случай заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 сентября в оперштабе региона.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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За весь период пандемии в Омской области выявили 79 299 носителей SARS-CoV-2. Выздоровел 59 081 человек, в том числе 466 — за сутки.
От коронавируса в регионе привиты 604 984 человека. Оба компонента вакцины получили 521 740 омичей.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября в регионе выявили 370 носителей коронавируса.