Екатеринбург, 16 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Свердловской области продолжает расти число учащихся, переведённых на дистанционную форму обучения. Об этом сообщил глава отдела воспитания в региональном министерстве образования Дмитрий Шиловских на пресс-конференции.

Admoblkaluga.ru Карантин

По словам чиновника, число ушедших на «дистант» классов (из-за случаев ОРВИ, гриппа и коронавируса) постоянно растёт. «Количество классов, которые уходят на карантин, увеличивается», — сказал Шиловских.

Раскрывать точное число таких классов чиновник отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 13 сентября, в Екатеринбурге увели на карантин 92 класса.

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