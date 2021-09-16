Челябинск, 16 сентября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Челябинский омбудсмен Юлия Сударенко ждёт обращений участковых уполномоченных полиции, выселяемых из служебных квартир. Об этом говорится в сообщении на страницах официального сообщества Сударенко в соцсетях.

Квартира

По её словам, неделю назад инициативная группа была у неё на приёме и просила помощи. После долгой беседы уполномоченная попросила их оставить обращение, подписанное всеми, считающими, что их права оказались нарушены, и приложить соответствующие копии договоров найма, а также и иные документы. Но пока этого не было сделано.

Чиновница ждёт от граждан необходимых документов. «Если вы хотите, чтобы Уполномоченный по правам человека начал проверку, обратитесь ко мне сами, и мы обязательно вместе во всем разберёмся!» — заявила Сударенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участковые пожаловались Владимиру Путину и главе МВД Владимиру Колокольцеву на выселение из квартир. В областном главке МВД после этого была создана комиссия.