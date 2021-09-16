Москва, 16 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Московским школьникам ищут альтернативные занятия на 17 сентября, способные заменить учебный день, сообщили корреспонденту ИА REGNUM родители учеников.

Школьник

Речь идёт об учениках школ, в которых расположены избирательные участки, где пройдёт голосование на выборах в Государственную думу. Со слов родителей, ещё в августе учителя предупредили, что в день, когда учебный день совпадает с выборами, для детей будет организовано факультативное мероприятие — поход в музей или экскурсия.

«При этом реально заниматься организацией никто не спешил, видимо, сотрудники школ задействованы в этот день на участке, и им будет не до детей. Мы начали подозревать, что ученики просто весь день проведут в гаджетах, и сейчас пытаемся организовать мероприятие сами — обзваниваем музеи и другие учреждения культуры. Ситуацию усугубляют ковидные ограничения — не везде могут принять организованную группу», — рассказала корреспонденту мать ученика одной из столичных школ Юлия М.

Женщина возмущена, что из несложной ситуации чиновники не смогли найти простого выхода — например, перенести учёбу на следующую субботу или перевести занятия на один день на дистант.

Официальной информации о том, в каком режиме будут работать школы Москвы 17 сентября, найти не удалось. Редакция ИА REGNUM направила запрос в департамент образования и науки столицы.