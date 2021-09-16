Владимир, 16 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Бывший начальник Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний Сергей Бабурин признан виновным в неоднократном превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

regnum Деньги

В июле-августе 2017 года он дал устное указание подчиненным сотрудникам, что курсанты должны покупать спортивную форму на свои деньги, хотя на эти цели средства выделялись ФСИН. В 2017 году спортивную форму приобрели за счет курсантов 1−4 курсов, в 2018 и 2019 годах — за счет первокурсников. Выделенные на эти цели деньги ФСИН руководство института израсходовало на иные цели.

В апреле-мае 2020 года с курсантов собирали деньги на лекарства, которыми их должны обеспечивать бесплатно по назначению врача в ведомственной поликлинике. Деньги собрали с 411 курсантов — всего более 148 тысяч рублей.

В марте 2020 года Бабурин, что избежать служебной проверки из-за неправомерных действий подчиненного, уволил его «задним» числом и только после этого сообщил о его нарушениях.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Обвиняемый полностью признал вину. Его приговорили к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.