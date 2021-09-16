Москва, 16 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В России наблюдаются все признаки оживления и оздоровления экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб, комментируя ситуацию на российской рынке потребительского кредитования.

Tax Credits Кредит

«Сейчас мы наблюдаем все признаки оживления и оздоровления экономики, активизацию деловой активности и, как следствие, рост позитивных потребительских настроений, — сказал Твердохлеб. — Тенденцию роста объемов потребкредитования на этом фоне в значительной степени можно рассматривать как позитивную. Серьезных факторов, которые могли бы в краткосрочной перспективе изменить вектор развития ситуации, в экономике не наблюдается. Мировая экономика преодолела кризис 2008—2014 годов, поэтому позитивные тенденции будут только усиливаться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ объемы кредитования должны в скором времени стабилизироваться.