Петропавловск-Камчатский, 16 сентября, 2021, 23:01 — ИА Регнум. На Камчатке 17 сентября в 08:00 по местному времени (23:00 16 сентября мск) стартовало трёхдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ. Жители самого восточного региона России также в эти дни изберут депутатов Законодательного собрания края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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Свои двери для избирателей открыли 187 участков, из которых восемь — временных. В организации и проведении выборов задействовано более 1,5 тыс. членов УИК.

На 39 избирательных участках в Петропавловске-Камчатском и в Елизровском районе при голосовании используются комплексы обработки бюллетеней.

Все избирательные участки обеспечены средствами индивидуальной защиты для членов комиссий и избирателей.

По состоянию на 1 июля 2021 года на Камчатке зарегистрировано 230 080 избирателей. Наибольшее их число сосредоточено в краевой столице — в Петропавловске-Камчатском почти 130 тыс избирателей.

В районах Камчатки с 17 по 19 сентября проходят 36 избирательных кампаний по выборов глав и депутатов населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке спасатели в дни проведения выборов депутатов Государственной думы РФ с 17 по 19 сентября будут работать в усиленном режиме.