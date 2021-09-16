Москва, , 11:13 — REGNUM Доклад Европарламента (ЕП) о взаимодействии Евросоюза с Россией способствует сохранению отношений Москвы и Брюсселя на уровне условной холодной войны. Такое мнение высказал член комитета ЕП по международным делам (AFET), французский депутат Тьерри Мариани.

Россия vs ЕС Die Welt

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Политик отметил, что в представленном бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом докладе «нет ничего нового».

«Фактически этот документ способствует тому, чтобы сохранять отношения Евросоюза с Россией на уровне условной холодной войны, при которой Европа говорит о воображаемой угрозе у своих границ и под давлением определенного лобби требует вводить новые санкции», — сказал в интервью газете «Известия» Мариани.

Он добавил, что «этот доклад выглядит сюрреалистично», а ЕС не находится с Россией в состоянии войны.

«С чем мы воюем в Европе, так это, к примеру, с исламизмом. Но мы видим, как некоторые политики просто подливают масла в огонь», — отметил евродепутат.

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Мариани заявил, что не намерен голосовать за этот документ, так как уверен в необходимости искать возможности для диалога с Россией.

«А продолжать идти по нынешнему пути просто опасно для мира», — заключил политик.

Напомним, в докладе по отношениям ЕС с Россией, подготовленном бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом, указывается на необходимость бороться с угрозами, якобы исходящими от России, российским вмешательством в дела стран ЕС и соседних государств, а также оказание поддержки продемократическим силам в России и в соседних с ней странах. При этом отмечено, что ЕС должен продолжать сотрудничать с Россией по тем вопросам, которые отвечают его интересам, в частности по контролю за вооружениями.