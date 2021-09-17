Омск, , 05:00 — REGNUM Ровно в 08:00 по местному времени 17 сентября в Омской области открылись избирательные участки. В регионе стартуют выборы депутатов Госдумы VIII созыва и депутатов областного Законодательного собрания VII созыва.

Флаг России, Омской области и Омска Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Избирательные участки будут работать 17, 18 и 19 сентября с 08:00 до 20:00. Для голосования в Омской области изготовлено около 6 млн бюллетеней.

Численность избирателей в Омской области по состоянию на 1 июля 2021 года — 1 493 545 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме, на избирательных участках региона будут использоваться средства видеонаблюдения или видеофиксации. Видеонаблюдением будет охвачено 633 объекта.

Добавим, всего в Омской области будут работать 1759 избирательных участков, из них 1734 — постоянных и 25 — в местах временного пребывания избирателей (в больницах, учреждениях социального обслуживания, СИЗО и так далее).

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