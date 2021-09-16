Новосибирск, 16 сентября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», летевший сегодня, 16 сентября, из Иркутска в Москву, экстренно приземлился в новосибирском аэропорту. Причина — одному из пассажиров стало плохо.

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«К нам на запасной следовал СУ 1443 Иркутск — Шереметьево, больной на борту», — уточняют «НГС Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Толмачёво».

Ожидается, что самолёт прибудет в Москву в 14:40 (время местное).