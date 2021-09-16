Улан-Удэ, 16 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Предприятия по переработке опасных отходов в Улан-Удэ не будет. Об этом написал на своей странице в инстаграм мэр города Игорь Шутенков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Токсичные отходы

«Обработка отходов, загрязненных продуктами нефти — это большая проблема для всех городов. Такое предприятие нам точно нужно, но однозначно вдали от жилых зон, а еще лучше за пределами города», — отметил он.

По его словам, ранее этот вопрос обсуждался на публичных слушаниях. Однако против планов администрации выступили жители посёлков Энергетик и Забайкальский, по соседству с которыми должно было быть построено предприятие.

В результате городские власти решили, что вопрос недостаточно проработан. При этом на планировавшемся участке предприятия не будет точно, заверил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 сентября депутаты горсовета обсуждали вопрос о выделении земли под предприятие для потенциального инвестора. Политики заверили, что воздействия на атмосферу и поверхностные водотоки после реализации проекта не будет.

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