Киев, , 11:19 — REGNUM Обещания западных партнёров по противодействию «Северному потоку-2» должны перерасти в конкретные гарантии для Украины, заявил глава страны Дмитрий Кулеба на брифинге 16 сентября.

Трубопровод «Северный поток — 2» Nord-stream2.com

Дипломат пообещал, что Киев продолжит «исключительно дружеское давление на партнеров», в частности, Германию и США.

«Украина и и другие страны Центральной Европы готовы вместе с ними действовать», — сказал Кулеба.

Он также заявил, что Россия уже сейчас перешла к конкретным действиям и «кошмарит» европейский газовый рынок — «накручиваем цены на газ, вводя эффект непредсказуемости рынка и ажиотаж из-за дефицита».

ИА REGNUM напоминает, что накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на получение от регулятора ФРГ необходимых разрешений на «Северный поток — 2» может потребоваться до четырёх месяцев. Глава российской дипломатии уверен, что в этот период продолжатся попытки отдельных стран «нападать» на этот газопровод.

15 сентября цена на газ во время торгов на бирже ICEпревысила отметку в $950 за тысячу кубометров. За последние две недели стоимость топлива выросла в полтора раза.